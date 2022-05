Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Schwerer Raub auf Spielhalle in Stockelsdorf

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck:

Am frühen Samstagmorgen (07.05.) kam es in der Spielhalle "Admiral" in Stockelsdorf zu einem Überfall, bei dem sich der Tatverdächtige bei Geschäftsschluss gewaltsam Zutritt verschaffte und einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 04:50 Uhr beabsichtigte die 63-jährige Spielhallenangestellte abzuschließen, als eine männliche Person die Spielhalle betrat und gegen die Frau Pfefferspray einsetzte. Anschließend entriss die Person der Angestellten den Kassenschlüssel und verschaffte sich Zutritt zum Tresen, um das in der Kasse befindliche Bargeld zu entnehmen. Außerdem entwendete der Tatverdächtige die Geldbörse der Geschädigten und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die flüchtige Person, trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit einem Diensthund, nicht mehr antreffen.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes liegt der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau nun eine Beschreibung des Tatverdächtigen vor. Demnach handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann von untersetzter Gestalt und einer Größe von etwa 175 Zentimetern. Er hat ein rundliches Gesicht und spricht mit osteuropäischem Akzent. Zum Zeitpunkt der Tat war die Person dunkel bekleidet und trug eine schwarze Wollmütze sowie einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die am Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-2207557 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

