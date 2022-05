Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Einbruchdiebstähle in Eutiner Restaurants

Lübeck (ots)

Am Samstagmorgen (07.05.) wurde die Eutiner Polizei über zwei Einbrüche in ortsansässige Restaurants informiert. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Gasträume und erbeuteten insgesamt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Eutin nun Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand ereignete sich einer der Einbrüche gegen 4 Uhr in einem griechischen Restaurant in der Straße Voßplatz. Der oder die Täter:in hebelte ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen und eine geringe Summe Bargeld zu entwenden. Eine weitere Tat wurde in derselben Nacht zum Nachteil einer Pizzeria in der Straße Am Stadtgraben begangen. Nachdem Unbekannte zunächst versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln, das nicht in den Gastraum führte, wurde eine Scheibe an der Gebäudefront eingeworfen und ein Tresor mit Bargeld gestohlen.

Beamte der Kriminalpolizei in Eutin haben entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der oder dem Verdächtigen um eine etwa 170 bis 175 Zentimeter große Person von schlanker Gestalt, die zur Tatzeit mit einer gesteppten Jacke, einer hellen Mütze und dunklen Handschuhen bekleidet war. Zudem trug diese einen dunklen Mundschutz und führte eine Taschenlampe mit sich.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht, denen am Samstagmorgen, zwischen 4 Uhr und 4:30 Uhr, am Voßplatz sowie den angrenzenden Straßen eine verdächtige Person aufgefallen ist. Außerdem nimmt die Polizei Hinweise zu dem Tatgeschehen Am Stadtgraben unter der Rufnummer 04521-80 10 oder per E-Mail Eutin.KPST@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell