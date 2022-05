Lübeck (ots) - Am Montagabend, 09.05.2022, ist es in Ahrensbök im Kreuzungsbereich Spechserholz/Noerre-Alslev-Ring zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen. An dieser Stelle ist es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Unfällen mit Verletzten gekommen. Gegen 18.55 Uhr Uhr war ein 84-Jähriger aus Bad Segeberg mit einem Mitsubishi Space Star ...

mehr