Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Steinewerfer am Bahnhof Groß-Gerau Dornberg

Groß-Gerau (ots)

Mehrere Kinder hielt sich am Sonntagmittag am Bahnhof Groß-Gerau Dornberg im Gleisbereich auf, bewarfen von dort einen durchfahrenden Zug mit Steinen und verursachten letztlich erhebliche Verspätungen im Zugverkehr. Gegen 14.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung von Passanten ein, dass am Bahnhof Dornberg Kinder mit Steinen werfen würden. Aufgrund dieser Meldung wurde die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als feststand, dass sich die Kinder nicht mehr im Gefahrenbereich aufhalten, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 16 Zugverbindungen zu Verspätungen.

