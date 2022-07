Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall mit verletzter Rollstuhlfahrerin

Kevelaer - Twisteden (ots)

Am Dienstag (26. Juli 2022) kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Rollstuhlfahrerin an der Parkplatzausfahrt am Scheidweg. Der 45-jährige Fahrer eines grauen Audis setzte mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Ausfahrt heraus, übersah dabei jedoch den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Transporter. Der Fahrzeugführer, welcher in Richtung Gerberweg unterwegs war, musste sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass eine im Rollstuhlsitzende Mitfahrerin verletzt wurde. Die 87-jährige kippte aufgrund des Bremsvorgangs nach vorn, rutschte aus dem Sicherheitsgurt und fiel auf den Boden des Transporters. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (pp)

