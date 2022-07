Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Stein von Ladefläche gefallen

Fahrer eines schwarzen LKW gesucht

Emmerich-Vrasselt (ots)

Am Dienstag (26. Juli 2022) gegen 15:30 Uhr war eine Autofahrerin aus Rees mit ihrem grauen VW Golf Plus auf der Reeser Straße in Richtung Emmerich unterwegs. Auf Höhe einer Fensterbaufirma kam ihr nach ihren Angaben ein schwarzer LKW eines Gartenbaubetriebs entgegen. Von dessen Ladefläche sei plötzlich ein Stein gefallen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, fuhr jedoch über den Stein. Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort, und stellte kurz darauf einen Schaden an ihrem Wagen fest. Die VW-Fahrerin gibt an, in dem LKW haben vermutlich zwei Personen gesessen. Zeugen und der Fahrer des LKW werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell