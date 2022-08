POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im Kreisgebiet MK

Werdohl (ots) - Taschendiebe sind offenbar weiterhin in den heimischen Discountern aktiv. Eine 60-Jährige Plettenbergerin war am Mittwochmorgen, zwischen 11:00 und 11:15 Uhr, in einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz einkaufen. Als sich die Geschädigte im Geschäft kurzzeitig von ihrem Einkaufswagen entfernte, schlug ein unbekannter Täter offenbar zu und entwendete die Geldbörse der 60-Jährigen aus einem ...

mehr