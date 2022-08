Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Supermarkt vorläufig fest

Lübeck (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 13.08.2022, ist es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Ratzeburger Allee gekommen. Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendete anschließend Tabakwaren. Nur kurze Zeit später wurde ein Mann beim Diebstahl auf frischer Tat in einem weiteren, nahegelegenen Supermarkt durch einen Mitarbeiter entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann mutmaßlich für beide Taten verantwortlich ist.

Gegen 05.00 Uhr wurden mehrere Streifenwagen in die Ratzeburger Allee entsandt, da dort offenbar kurz zuvor ein Einbruch in einen Supermarkt stattgefunden hatte. Die ersten Feststellungen vor Ort bestätigten diese Annahme, der oder die Täter hatten die Schiebetüren aufgebrochen und anschließend überwiegend Tabakwaren aus dem Kassenbereich entwendet. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich jedoch keine Personen mehr im Gebäude und es lagen auch keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor.

Gegen 05.40 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines ebenfalls in der Ratzeburger Allee befindlichen weiteren Supermarktes und teilte mit, dass er soeben einen flüchtigen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl aus dem Supermarkt gestellt habe. Bei dem tatverdächtigen Mann, einem 55-jährigen Lübecker, stellte die Polizei Diebesgut fest, das sich eindeutig dem ersten Tatort zuordnen ließ. Am zweiten Tatort wurde außerdem noch weiteres bereitgestelltes Diebesgut aufgefunden. Zum Wert des Diebesguts können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann alleine gehandelt haben, Hinweise auf Mittäter liegen nicht vor.

Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen versuchten einfachen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell