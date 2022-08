Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Zusammenstoß zwischen PKW und Traktor - eine Person verletzt

Lübeck (ots)

Am Montagabend (15.08.) stieß in Groß Timmendorf ein Traktor mit einem entgegenkommen PKW zusammen. Infolge des Aufpralles verletzte sich ein 19-Jähriger leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde der Tank des Traktors beschädigt, sodass eine nicht unerhebliche Menge Kraftstoff auslief. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Gegen 18:30 Uhr war ein 19 Jahre alter Opelfahrer aus dem Kreis Ostholstein auf der Dorfstraße in Richtung Pansdorf unterwegs. In Groß Timmendorf stieß der junge Mann in einer Kurve frontal mit dem Vorderrad eines entgegenkommenden Treckers zusammen. Infolge der Kollision erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen, die in einem Lübecker Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Opelfahrer im Bereich der Kurve zu weit in den Gegenverkehr, sodass es dem 30-jährigen Traktorfahrer nicht mehr gelang, auszuweichen. Der durch den Zusammenstoß beschädigte Traktorreifen ließ das Fahrzeug auf der Vorderachse absacken, weshalb der mit rund 300 Litern Kraftstoff gefüllte Tank in Mitleidenschaft gezogen wurde und auslief.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr erfolgten erste Maßnahmen, um die auslaufenden Betriebsstoffe nicht ins Erdreich sickern zu lassen. Die Reinigung der Fahrbahn wurde letztlich durch eine Spezialfirma übernommen.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Für den Zeitraum der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wurde die Unfallstelle bis 23 Uhr voll gesperrt und der Verkehr über den Oeverdieker Weg bzw. Ostseestraße abgeleitet.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei in Timmendorfer Strand. Inwieweit es zu einer Umweltschädigung gekommen ist, kann noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell