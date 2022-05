Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ps) Am Samstag, 28.05.2022, zwischen 06:20 Uhr und 12:05 Uhr, wurde ein in der Breiten Straße in Rinteln, auf Höhe der dortigen Sparkasse, geparkter Pkw Audi beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daher werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in Verbindung zu setzen.

