Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer eines hochwertigen Fahrrades gesucht

Uchte (OT Höfen) (ots)

Gegen 06:55 Uhr des 26.05.2022 wurde dem Polizeikommissariat Stolzenau ein herrenloses Fahrrad an der Bundesstraße 61 in 31600 Uchte (OT Höfen gemeldet. Das Fahrrad, ein hochwertiges Mountainbike des Hersteller Ghost, Typ Fox ASX 7500 in schwarz wurde durch die Einsatzbeamten der Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt. Hinweise auf eine Straftat mit dem Bezug auf das Rad liegen momentan nicht vor. Der Eigentümer des Mountainbikes wird gebeten sich in der Polizeidienststelle Stolzenau bzw. Uchte zu melden. Als Eigentumshinweis sollte eine Rechnung mit der Rahmennummer ausreichen.

