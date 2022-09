Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: drei beschädigte Roller aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden rund um die Merzweckhalle Oßweil insgesamt drei Roller gestohlen. Die Roller wurden beschädigt im Bereich der Jugendfarm, auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle und im Bereich des Sportplatzes aufgefunden. Der Zustand deutet daraufhin, dass die bislang unbekannten Täter zumindest versuchten, die Roller kurzzuschließen. Möglicherweise gelang dies nicht, so dass sie sie aufgrund dessen beschädigt zurückließen. Die eigentlichen Besitzer konnten ausfindig gemacht werden. Sie hatten ihre Zweiräder jeweils nahe ihrer Wohnorte am Straßenrand, unweit der Auffindeorte, abgestellt. Wie hoch der entstandene Gesamtsachschaden ist, steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 mit dem Polizeiposten Oststadt in Verbindung zu setzen.

