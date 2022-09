Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mann in psychischen Ausnahmezustand attackiert Passanten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend attackierte ein 22 Jahre alter Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befand, mehrere Passanten, die den Krämermarkt des Pferdemarkes in Bietigheim-Bissingen besuchten. Der junge Mann soll zunächst gegen 19:15 Uhr mit einer Schere in der Hand über den Krämermarkt gelaufen sein. Kurz darauf bewarf er mehrere Marktbesucher mit Steinen, wodurch mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Eine weitere Person wurde durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Nachdem er die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikräfte entdeckte, flüchtete der 22-Jährige in Richtung der Hauptstraße in der Innenstadt, wo er in der Kronenbergstraße eine Glasscheibe beschädigte. Der junge Mann konnte schließlich in einem Hinterhof in der Fräuleinstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, bei welchem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde, und beleidigte und bedrohte die Polizeikräfte. Dieses Verhalten setzte sich auch bei der Einlieferung in eine psychiatrische Klinik fort, wo der 22-Jährige einen Krankenpfleger bespuckte und bedrohte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige Geschädigte, sich unter der Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden zeitweise von dem Polizeihubschrauber unterstützt.

