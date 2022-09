Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht in Anna-Nopper-Straße gesucht

Am Sonntag gegen 13:00 Uhr verursachte eine bislang unbekannte Person in der Anna-Nopper-Straße in Kornwestheim einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete, wie ein silberner Pkw, vermutlich ein Peugeot, vor einem silbernen Opel Astra in eine Parklücke einparken wollte. Hierbei fuhr dieser rückwärts auf den geparkten Opel auf, wodurch ein Schaden von rund 1.800 Euro im Bereich der Motorhaube und der Frontstoßstange entstand. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallfahrzeug geben können, sich unter der Tel. 07154 1313-0 zu melden.

