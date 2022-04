POL-PPWP: Betrug beim Online-Shopping

Kaiserslautern (ots) - In der Langenbergstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein freistehendes Gebäude brennt. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand allerdings nicht das Wohnhaus selbst, sondern die angrenzende Garage mitsamt einem Fahrzeug in Flammen. Ein Mann war schwer verletzt. Der 44-Jährige musste zunächst vor Ort vom Rettungsdienst ...

