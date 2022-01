Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Vetter bewahrt 21-Jährigen vor Gefängnis

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl Gesuchten festgenommen.

Der 21-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer Verurteilung wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz hatte er noch eine Geldstrafe von 756 Euro zu bezahlen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 28 Tagen abzusitzen.

Weil der 21-jährige nicht genug Geld besaß, half ihm sein Cousin aus. Er zahlte die geforderte Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle in Berlin für seinen Vetter ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell