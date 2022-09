Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag zwischen 19:50 Uhr und 20:45 Uhr wurde in der Humboldtstraße in Steinheim an der Murr ein weißer Opel Astra durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Der Pkw wies Kratzer im Bereich des vorderen rechten Kotflügels auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

