Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorradfahrer gegen Traktor

Kradfahrer schwer verletzt

Mörsdorf (ots)

Heute Mittag gegen 13.00 Uhr kam es auf der L 204 vor Mörsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Traktorgespann. Der Traktorfahrer aus dem Hunsrück bog mit seinem Anhänger nach links in einen Feldweg ab. Gleichzeitig setzte ein nachfolgender Motorradfahrer aus dem Raum Aachen zum Überholen an. Das Motorrad prallte gegen die linke Seite des abbiegenden Traktors. Während der Traktorfahrer mit dem Schrecken davon kam, musste der Motorradfahrer mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus geflogen werden. An der Unfallstelle traten größere Mengen Kraftstoff aus - die Feuerwehren Mörsdorf und Kastellaun verhinderten ein Einsickern des Stoffes ins Erdreich. Belastetes Erdreich wurde umgehend abgetragen. Die Landstraße war für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell