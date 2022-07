Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme

Adenau (ots)

In der Nacht zum Samstag wollten Polizeibeamte der PI Adenau einen Pkw in Antweiler anhalten, um diesen zu kontrollieren. Der Pkw flüchtete vor dem Streifenwagen und musste auf den Landstraßen mit sehr hohen Geschwindigkeiten verfolgt werden. Der Fahrer hielt bei seiner Flucht einmal an, fuhr dann aber mit hoher Geschwindigkeit erneut weg, als die Beamten die Kontrolle beginnen wollten. Nach einer kilometerlangen Verfolgung endete die Flucht auf einer Wiese in der Nähe von Fuchshofen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Insassen, ein Jugendlicher(17) und ein Heranwachsender (20) aus dem Kreis Ahrweiler, wurden erhebliche Mengen an Drogen und Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

