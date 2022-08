Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2022.

Salzgitter (ots)

Einbruch in ein Restaurant.

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 31.07.2022, 02:30-08:00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen über das Dachfenster in das Gebäude ein und entwendeten im Tatverlauf Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter scheiterten bei einem Einbruchversuch am Kellerfenster eines Wohnhauses.

Salzgitter, Lebenstedt, Böcklinweg, 30.07.2022, 12.00 Uhr-31.07.2022, 21:45 Uhr.

Die Täter hatten versucht, sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Kellerfenster zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Haus zu betreten. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Hohenrode, Triangel, 31.07.2022, 10:30 Uhr.

Die 36-jährige Fahrerin eines Pkw kam aus Gitter und hatte beabsichtigt, weiter in Richtung Upen zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw die Straße zwischen den Ortschaften Ringelheim und Hohenrode in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die Frau offensichtlich den von rechts bevorrechtigten Pkw übersehen. Beide Fahrer sowie eine weitere 38-jährige Insassin im geschädigten Pkw erlitten bei dem Unfall zum Teil schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.

