POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. August 2022:

Wolfenbüttel (ots) - Einbruchdiebstahl Sonntag, 31.07.2022, gg.: 02:10 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Am Rehmanger In den frühen Morgenstunden Sonntag, 31.07.2022, gg. 02:10 Uhr, löste die Alarmanlage einer Kfz-Firma am Rehmanger aus. Unbekannte Täter waren, nachdem sie eine Fensterscheibe zerstört hatten, in das Gebäudeinnere eingedrungen. Aus dem Gebäude wurden ...

mehr