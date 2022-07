Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 31. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl

Sonntag, 31.07.2022, gg.: 02:10 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Am Rehmanger

In den frühen Morgenstunden Sonntag, 31.07.2022, gg. 02:10 Uhr, löste die Alarmanlage einer Kfz-Firma am Rehmanger aus. Unbekannte Täter waren, nachdem sie eine Fensterscheibe zerstört hatten, in das Gebäudeinnere eingedrungen. Aus dem Gebäude wurden Gegenstände entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 22.07.2022, gg. 03:25 Uhr 38315 Schladen, Friedrich-Ebert-Straße, Schladen-Werla

Bereits am Freitag, 22.07.2022, gg. 03:25 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Pkw auf der Friedrich-Ebert-Straße, in 38315 Schladen, gegen eine dort aufgestellte Straßenlaterne und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell