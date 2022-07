Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2022.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahl.

Salzgitter, Bad, Bussardweg, 28.07.2022, 09:45 Uhr.

Ein derzeit unbekannter Täter hatte gegenüber der Geschädigten angegeben, persönliche Gegenstände der Frau kaufen zu wollen. Unter einem Vorwand hatte er die Frau in den Keller des Hauses geschickt. Als die Frau zurückkehrte, habe sie das Fehlen von Schmuck aus ihrer Wohnung festgestellt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 60 Jahre, dunkelblonde Haare, zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell