POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.07.2022.

Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung.

Salzgitter, Lebenstedt, Thomasweg, 27.07.2022, 08:30 Uhr.

Ein derzeit unbekannter Täter hatte an der Wohnungstür eines 52-jährigen Geschädigten geklingelt und sich als Gerichtsvollzieher ausgegeben. Der Mann konnte keinen "Dienstausweis" vorlegen. In dem Gespräch mit dem Geschädigten und nach Betreten der Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers habe er einen Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro gefordert. Sollte der Geldbetrag nicht gezahlt werden, würde der falsche Gerichtsvollzieher alle Personen aus der Wohnung mitnehmen. Daraufhin habe der Wohnungsinhaber die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige entkam unerkannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm, ca. 55 Jahre, schlank, trug ein blaues Hemd, eine schwarze Hose und eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Fahrer eines Pedelec bei Verkehrsunfall offensichtlich schwer verletzt.

Salzgitter, Weddemweg/Fahrtrichtung Delle, 27.07.2022, 15:40 Uhr.

Ein 82-jähriger Fahrer eines Pedelec benutzte den Fuß- und Radweg, als an einer unübersichtlichen Stelle ein Garagentor von einer 45-jährigen Frau geöffnet wurde. Der Mann konnte der Gefahrensituation nicht mehr ausweichen und stieß gegen das Tor. Hierbei erlitt der Fahrer offensichtlich schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell