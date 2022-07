Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.07.2022.

Peine (ots)

Ursprungsmeldung

Peine Feuer in Stederdorf verursachte hohen Sachschaden.

Ergänzung mit Stand 27.07.2022.

Die Spurensuche am Brandort erfolgte durch die Polizei im Zusammenwirken mit einem Brandgutachter. Ergänzend wurden zwei Brandspürhunde eingesetzt.

Nach einer Begutachtung der ersten Spuren geht die Polizei derzeit von einer Brandstiftung aus, die entweder vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Es ergeben sich zum gegenwärtigen Ermittlungsstand keine Hinweise auf einen technischen Defekt, der zur Brandauslösung führte.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang dringend um Zeugenhinweise. Noch einmal zur Erinnerung: Der Brandort befindet sich in Peine im Ortsteil Stederdorf in der Edemissener Straße.

Die erste Meldung ging bei den Rettungskräften am 25.07.2022 (Montag), gegen 05:15 Uhr, ein.

Wichtig wäre eine Beobachtung von Zeugen, insbesondere über auffällige Personen oder Fahrzeuge in Brandortnähe. Bitte setzen Sie sich unverzüglich mit den Beamten der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 in Verbindung.

