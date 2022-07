POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.07.2022.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.07.2022.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Salzgitter, Südlich der L 472 zwischen Gebhardshagen und Salder, 25.07.2022, 16:25 Uhr.

Aus derzeit unbekannten Gründen fing eine Teilfläche eines Stoppelfeldes sowie ein Strohrundballen zu brennen an. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass das Feuer eventuell durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe verursacht wurde und möchte in diesem Zusammenhang sensibilisieren, dass gerade bei längerer Trockenheit und Hitze äußerst sorgsam mit Glutresten umgegangen wird. Mögliche Zeugen des Brandes werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen.

