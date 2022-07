POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.07.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt Dienstag, 26.07.2022, gegen 13:00 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagmittag in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Wolfenbütteler Innenstadt, Kleiner Zimmerhof, zu einem Feuer. Nach ersten Erkenntnissen waren in einem Kellerraum gelagerte ...

mehr