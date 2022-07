Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 27. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Mittwoch, 27.07.2022, gegen 08:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Grüner Platz ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin und mit hohem Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Autos trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich aus Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße ein. Hier kam es dann zur Kollision mit dem bevorrechtigten Auto einer 64-jährigen Fahrerin, die auf dem Neuen Weg in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 64-Jährige leicht verletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe, sie mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim 36-jährigen Unfallverursacher fest. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Schnelltest. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell