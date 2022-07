Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 26. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt

Dienstag, 26.07.2022, gegen 13:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagmittag in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Wolfenbütteler Innenstadt, Kleiner Zimmerhof, zu einem Feuer. Nach ersten Erkenntnissen waren in einem Kellerraum gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen und somit einen größeren Schaden verhindern. Im Haus befand sich ein 44-jähriger Bewohner, der durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer Fluchthaube durch das Treppenhaus evakuiert worden ist. Dieser erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Aus einer Wohnung konnte die Feuerwehr zudem mehrere Katzen bergen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

