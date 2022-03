PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vollsperrung auf der Autobahn 643 Höhe Äppelallee nach Unfall durch Falschfahrer

Wiesbaden (ots)

(SMa)Am Sonntagnachmittag des 27. März 2022 um 14:27 Uhr befuhr eine 81-Jährige aus Ginsheim-Gustavsburg in ihrem Mercedes die Autobahn 643 aus Wiesbaden in Richtung Mainz. Mit im Auto saß der 83-jährige Ehemann. Beide waren zuvor im Rheingau unterwegs gewesen. Die 81-jährige Fahrerin bemerkte irgendwann, dass sie in die falsche Richtung fuhr. An der Abfahrt Äppelallee fuhr sie dann rechts ran, wendete den Mercedes über die zwei Fahrstreifen und befuhr schließlich falsch herum die Autobahn. Ein 60-jähriger Familienvater aus Hofheim, der zusammen mit seiner Frau und dem 2-jährigen Kind in seinem BMW un-terwegs war, erfasste die Situation geistesgegenwärtig und konnte einen Zusammenstoß durch eine Notbremsung verhindern. Dies schaffte ein nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Wiesbaden nicht mehr und fuhr der Familie auf. Da alle Pkw nun auf dem lin-ken Fahrstreifen standen und Rettungsdienste vor Ort gerufen wurden, musste die Fahrbahn in Richtung Mainz für anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Der 19-jährige und das 2-jährige Kind wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ihren Führer-schein musste die 81-Jährige bei der Polizei abgeben. Sie und ihr Ehemann wurden von An-gehörigen abgeholt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von EUR 20.000.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell