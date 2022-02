PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit verletzten Personen, Folgeunfall und starken Verkehrsbehinderungen

Wiesbaden (ots)

Am 25.02.2022 ereignete sich gegen 18.21 Uhr auf der BAB 3, Gemarkung Wiesbaden, kurz vor der Tank- und Rastanlage Medenbach in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem insgesamt 6 Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Klein-LKW aus dem Lahn-Dill-Kreis war auf der mittleren Fahrspur unterwegs und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei streifte er das Heck der bereits auf der linken Fahrspur fahrenden 27-jährigen PKW-Fahrerin aus dem Kreis Pinneberg und brachte diese dadurch ins Schleudern. Der ebenfalls auf der linken Fahrspur ankommende 31-jährige Fahrzeugführer aus Recklinghausen kann dem schleudernden PKW nicht mehr ausweichen und prallt gegen diesen, der dadurch gegen die Mittelschutzplanke geschoben wird. Anschließend kommt der Klein-LKW auf der Verzögerungsspur zur Rastanlage Medenbach-West zum Stehen, die beiden PKW bleiben auf der linken Fahrspur stehen. Über alle Fahrstreifen verteilen sich Fahrzeugteile. Alle drei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 26800 Euro. Während der Unfallaufnahme wird die Fahrbahn Richtung Würzburg für 2 Stunden voll gesperrt, es entsteht ein Rückstau von ca. 18 km. Die drei Insassen aus dem Klein-LKW machen keine Angaben zum Fahrer des Fahrzeugs. Der Grund könnte sein, dass der Halter und Mitinsasse des LKW keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern derzeit noch an.

Unmittelbar nach dem ersten Unfall ereignet sich ein Folgeunfall, da der Verkehr stark abbremsen muss. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Würzburg und ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Cochem befahren den linken Fahrstreifen und müssen aufgrund des Unfallgeschehens ebenfalls stark abbremsen. Der Würzburger schafft es jedoch nicht mehr aufgrund eines nicht ausreichenden Sicherheitsabstands rechtzeitig zum Stehen zu kommen und fährt auf den vor ihm fahrenden Cochemer auf. Es entsteht lediglich Sachschaden. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit und fahren auf die Tankstelle Medenbach-West, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Hier entsteht ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Um 21.05 Uhr wird die Autobahn für den Verkehr wieder komplett freigegeben.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell