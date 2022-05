Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rückblick auf die Verkehrssicherheitswoche (VSW) in Uslar

Northeim (ots)

Zuständigkeitsbereich Polizeikommissariat (PK) Uslar, Montag, 02.05.2022 bis Sonntag, 08.05.2022

USLAR (Wol) - VSW in Uslar wurde durch die Nordhessische Polizei (Pst Hofgeismar) unterstützt

Ziel der VSW in Uslar war es, mittels repressiven als auch präventiven Kontrollen den Hauptunfallursachen entgegenzuwirken. Dabei wurden die Kontrollen mobil und stationär durchgeführt.

Vor dem Start am Montag wurde am Samstag, den 30.04.2022 durch das Präventionsteam der Polizeiinspektion (PI) Northeim in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Uslar einen Informationsstand im Bereich "Neuer Teich" in Uslar aufgebaut. Thematik dieser Veranstaltung war der motorisierte Zweiradverkehr. Dabei wurden viele positive Gespräche geführt.

Am Montag startete die eigentliche VSW in Uslar mit einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs. Dabei wurde eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Bundesstraße 241 (Goseplack) eingerichtet. Unterstützt wurde das PK Uslar von der Regionalen Kontrollgruppe der PI Northeim. Bei der Kontrolle wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert, wobei bei neun Fahrzeuge Verstöße festgestellt und geahndet wurden.

Am Donnerstag, den 05.05.2022 beteiligte sich das PK Uslar im Rahmen der VSW an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Der Schwerpunkt lag an diesem Tag bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Dafür wurden zwei Kontrollstellen an der Landesgrenze zu Hessen errichtet. Das PK Uslar arbeitete mit der Nachbardienststelle der Polizei Nordhessen, der Polizeistation (Pst) Hofgeismar zusammen. Eine Zusammenarbeit, welche zukünftig intensiviert werden soll. (siehe Bild)

Zum Abschluss der VSW wurde das PK Uslar durch die Spezialisierte Kontrollgruppe (SKG) Krad der Polizeidirektion Göttingen unterstützt. Bei der stationären Kontrollstelle im Bereich Sohlingen lag das Hauptaugenmerk auf dem Zweiradverkehr. Hierbei wurden 54 Kräder kontrolliert. Es wurden 26 Verstöße festgestellt und geahndet (teilweise auch mündlich verwarnt) sowie 4 Strafverfahren (2x Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, 2x Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz) eingeleitet.

Die Kolleginnen und Kollegen führten außerdem tägliche Schulwegüberwachungen durch mit dem Kontrollschwerpunkt der Sicherung der Kinder in den Kraftfahrzeugen.

Des Weiteren wurde das PK Uslar durch die Verfügungseinheit der PI Northeim und durch die 5. Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion unterstützt.

Insgesamt wurden über 100 Ordnungswidrigkeiten und 5 Straftaten währende der VSW festgestellt.

