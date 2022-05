Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse- anschließend fehlten 2000EUR vom Konto

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (bus)- Am Samstag den 07.05.2022 wurde einer 73-jährigen Bad Gandersheimerin in einem Einkaufsmarkt in der Holzmindener Straße zwischen 15:15 und 15:40 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Anschließend wurde die EC-Karte verwendet, um bei einer nahegelegenen Bank in der Moritzstraße Geld abzuheben. Die Geldbörse konnte wenig später aufgefunden werden. Das darin befindliche Bargeld wurde ebenfalls entwendet. Wem sind eine oder mehrere Personen zu der Uhrzeit an den oben genannten Orten aufgefallen, die sich möglicherweise auffällig verhalten haben? Hinweise an die Polizei Bad Gandersheim unter der 05382-9192-00.

