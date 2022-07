Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 27. Juli 2022:

Wolfenbüttel: Unfall mit Radfahrer, Zeugen gesucht

Dienstag, 26.07.2022, gegen 15:10 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es an der Einmündung Grauhofstraße / Frankfurter Straße zu einer mutmaßlichen Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Demnach habe eine 68-jährige Autofahrerin beabsichtigt mit ihrem PKW von der Grauhofstraße nach rechts in die Frankfurter Straße einzubiegen. Hierbei sei es dann zu einer möglichen Kollision mit einem 45-jährigen Radfahrer gekommen. Dieser habe die Frankfurter Straße auf dem Radweg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Im weiteren Verlauf sei der Radfahrer zu Boden gestürzt. Bezüglich einer möglichen Berührung zwischen dem PKW und dem Rad gab es bei der Unfallaufnahme unterschiedliche Darstellungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun einen Autofahrer als Zeugen, der den Unfall beobachtet haben soll und auch kurz angehalten hatte. Telefon: 05331 / 933-0.

