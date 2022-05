POL-MI: Alleinunfall in Stockhausen: Pkw kracht gegen Baum

Porta Westfalica (ots) - Nach dem Feuer in der Seniorenresidenz Weserbergland in Hausberge am Sonntag dauern die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache an. Ergänzend wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Experten vom Kriminalkommissariat 1 hatten am Montag im Laufe des Tages die Brandstelle am Heerweg genauer unter die Lupe genommen. Danach steht fest, dass das Feuer in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ...

