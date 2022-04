Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall (27.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Dürrheimer Straße leicht verletzt worden. Eine 21-jährige Frau fuhr mit einem BMW hinter einem 21-jährigen Mann, der ebenfalls mit einem BMW auf der Dürrheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Als der junge Mann im stockenden Verkehr anhielt, fuhr die 21-Jährige in das Heck seines BMWs. Sowohl der BMW-Fahrer als auch sein 34 Jahre alter Beifahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell