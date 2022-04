Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Neuhaus, Täfermühle, Lkr. Tuttlingen) Dachstuhlbrand an einem Wohngebäude (28.04.2022)

Aldingen-Neuhaus, Täfermühle, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand ist es am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 06 Uhr, an einem bewohnten Gebäude der Täfermühle bei Neuhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt an einem elektrischen Warmwasserboiler den Brand aus. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer den aufsteigenden Rauch von der nahegelegenen Bundesstraße 14 aus gesehen und die Feuerwehrleitstelle sowie die dortigen Bewohner verständigt hatte, rückten die Abteilungen der Feuerwehr Aldingen, Aixheim und Spaichingen unter Leitung von Gerd Borchert mit acht Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus. Zudem war das DRK mit fünf Fahrzeugen und 20 Helfern bei dem Brand eingesetzt. Ein Hausbewohner erlitt leichte Verbrennungen und wurde - zudem wegen Verdachts einer Rauchgasintoxikation - zur ärztlichen Behandlung in die Klinik nach Tuttlingen gebracht. Die übrigen 12 Hausbewohner wurden zeitnah aus dem Gebäude evakuiert. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Tochter des verletzten Hausbesitzers und deren Ehemann versucht, das entstehende Feuer mit Handfeuerlöscher einzudämmen, konnten aber das Übergreifen auf den Dachstuhl des Gebäudes nicht verhindern. Erst durch den Einsatz der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Nach erster Schätzung entstand an dem Gebäude durch den Brand und einwirkendes Wasser Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Ein Teil des Gebäudes blieb bewohnbar. Die Bewohner des übrigen Teiles wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell