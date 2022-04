Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Neunjähriger Mitfahrer in einem Auto bei Auffahrunfall leicht verletzt (27.04.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Straße "In Steppach" ereignet hat, ist ein neunjähriger Mitfahrer in einem der beteiligten Autos leicht verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 41-Jähriger mit einem Ford Focus auf der Straße "In Steppach" und musste auf Höhe des Gebäudes Nr. 3 wegen einem vor ihm befindlichen Linksabbieger verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 43-jähriger Fahrerin eines Opel Merivas reagierte zu spät und fuhr mit dem benutzten Wagen in das Heck des haltenden Fords. Bei dem Unfall zog sich der im Ford befindliche neunjährige Junge leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

