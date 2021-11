Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Bargeld in Discounter geraubt

Karlsruhe (ots)

Bargeld wurde bei einem Raub in einem Discountmarkt in der Pforzheimer Straße in Ettlingen am Samstagabend entwendet.

Kurz vor 20 Uhr betraten drei männliche Jugendliche die Filiale um noch eine Kleinigkeit einzukaufen. Ungefähr eine Viertelstunde zuvor hatten sie an derselben Kasse einige Getränkedosen bezahlt.

Einer der drei gab der Kassiererin das Münzgeld, ein zweiter versetzte ihr von hinten einen kräftigen Stoß. Diese kurze Unaufmerksamkeit nutzte der Angreifer, griff in die geöffnete Kasse und entnahm Bargeld. Auch der junge Mann, der augenscheinlich bezahlen wollte, griff wohl in die Kasse. Anschließend flüchteten die drei gemeinsam zu Fuß in unbekannte Richtung. Der dritte hatte offenbar Schmiere gestanden.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Anhand der Videoaufzeichnungen ergaben sich folgende Beschreibungen der drei Täter. Es handelte sich um drei junge Männer, alle wohl zwischen 16 und 18 Jahre alt. Zwei trugen einen weißen Mundschutz, einer einen schwarzen. Alle drei hatten Wollmützen auf dem Kopf, zwei eine schwarze, der dritte eine graue. Die beiden mit den schwarzen Mützen hatten auch noch die Kapuzen ihrer vermutlich blauen Pullis über die Mützen gezogen. Einer dieser beiden hatte auch noch schwarze Handschuhe an. Alle trugen dunkle Hosen und schwarze Turnschuhe.

Geraubt wurde Scheingeld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

