Polizei Mettmann

POL-ME: Kein Führerschein, Kennzeichen und Versicherung aber unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs - Polizei stoppt 38-Jährigen - Mettmann - 2103018

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 38-jähriger Mettmanner wurde in der Nacht zu Mittwoch (03. März 2021) bei einer Fahrt mit seinem Mazda, den er ohne Kennzeichen und Versicherungsschutz über die "Ratinger Landstraße" in Mettmann führte, dank eines aufmerksamen Zeugen gestoppt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 03:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, ein 26-jähriger Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, ein vorausfahrendes Fahrzeug, welches ohne ersichtliche Kennzeichen die "Ratinger Landstraße" in Richtung Ratingen befuhr. Da der Fahrer sein Fahrzeug in Schlangenlinien führte, bestand auch der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrzeugführer, einen 38-jährigen Mettmanner, in einer Bushaltestelle kontrollieren. Der Mann gab zu, dass das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und die Kennzeichen bereits eingezogen worden seien. Auch bestätigte er den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt und zeigte sich mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser fiel mit 1,1 Promille (0,55 mg/l) positiv aus.

Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Mettmann angeordnet und durchgeführt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mettmanner nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Konsequenzen für den 38-Jährigen:

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell