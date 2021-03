Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker betrügen Langenfelder: Polizei warnt vor krimineller Abzocke - Langenfeld - 2103019

Am Dienstag (2. März 2021) haben sich bislang noch unbekannte Täter einem 70-jährigen Langenfelder als Handwerker ausgegeben und um eine fünfstellige Summe Bargeld betrogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt den Vorfall zum Anlass, um eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 11 Uhr wurde der 70-jährige Langenfelder vor seinem Haus in Richrath von einem Mann angesprochen, der sich als Dachdecker ausgab. Die Person gab an, das Dach des Richrathers müsse repariert werden - dies könne er schon von der Straße aus sehen. Der Langenfelder ließ sich in ein Gespräch verwickeln und führte den Mann daraufhin in sein Haus sowie ins Dachgeschoss, wo sich der vermeintliche Dachdecker ein Bild von dem angeblichen "Schaden" machte.

Kurz darauf klingelte ein weiterer Mann an der Haustür des 70-Jährigen und gab sich als Arbeitgeber des Dachdeckers aus. Der Mann machte dem Langenfelder ein Angebot zur Behebung der vermeintlichen Schäden und schlussendlich einigte man sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Außerdem brachten die beiden angeblichen Handwerker den Senior dazu, ihnen eine "Anzahlung" in Höhe von rund 10.000 Euro in bar zu übergeben. Daraufhin kamen zwei weitere Arbeiter ans Haus: Die Männer stellten Leitern ans Dach und begannen, Dachpfannen abzutragen.

Nachdem das Duo das Geld erhalten hatte, ging der Langenfelder in die Stadt, um einige Besorgungen zu erledigen. Als er zurückkam, waren die Arbeiter verschwunden, ohne eine Anschrift oder eine Telefonnummer zu hinterlassen, geschweige denn die vereinbarten Arbeiten ausgeführt zu haben, woraufhin der 70-Jährige den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Betrugsdelikt zum Nachteil des Seniors aus.

Zu den Handwerkern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- etwa 30 Jahre alt - normale Statur - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Hochdeutsch - trug typische Arbeitskleidung (nicht näher definiert) - hatte einen Mund-Nasen-Schutz auf

Zweiter Täter:

- 30 bis 40 Jahre alt - grau-blonde Haare - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Hochdeutsch - trug typische Arbeitskleidung (nicht näher definiert) - hatte einen Mund-Nasen-Schutz auf

Die beiden anderen Arbeiter wurden nicht näher beschrieben, außer dass sie dunkle, kurze Haare gehabt haben sollen. Außerdem soll einer eine organgene Jacke getragen haben.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um eindringlich vor Geschäften mit vermeintlichen Handwerkern an der Haustür zu warnen: Seriöse Firmen erkennen Sie daran, dass Sie Ihre Angebote schriftlich unterbreiten. Informieren Sie sich auch bei Freunden oder Verwandten, ob diese schon Erfahrung mit der angeblichen Firma haben. Lassen Sie sich auf keinen Fall auf dubiose Haustürgeschäfte ein und lassen Sie erst Recht keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung!

