Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zündelt auf öffentlicher Toilette (27.04.2022)

Hüfingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag, zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr, auf einer öffentlichen Toilette in der Hauptstraße gezündelt. Der Unbekannte setzte die Halterung eines Mülleimers in Brand. Der brennende Eimer konnte schnell gelöscht werden, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten "Zündler" nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, entgegen.

