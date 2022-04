POL-EU: In Fahrradgeschäft eingebrochen

Weilerswist-Lommersum (ots) - Drei Computer entwendeten Diebe bei einem Einbruch in der vergangenen Woche in ein Reihenhaus an der Walramstraße. Bemerkt hatte es der Eigentümer am Freitagabend (18.30 Uhr) Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, entwendeten die Diebe aus den durchsuchten Räumen drei Computer. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

