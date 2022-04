Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) 14-Jähriger stürzt mit Fahrrad und zieht sich erhebliche Verletzungen zu (28.04.2022)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Mehrere Prellungen und zumindest einen gebrochenen Arm hat sich ein 14-Jähriger bei einem Sturz mit dem Fahrrad am Donnerstagmorgen auf der Bergstraße zugezogen. Der Junge war gegen 07.30 Uhr talwärts auf der Bergstraße in Richtung Obere Hauptstraße unterwegs, als es aus bislang noch nicht bekannten Gründen kurz vor der Einmündung zur Obere(n) Hauptstraße zu dem Sturz kam. Ein eingesetzter Rettungswagen brachten den 14-Jährigen zunächst in die Klinik Oberndorf, von wo aus der Junge in das Schwarzwald-Baar Klinikum nach Villingen-Schwenningen verlegt wurde.

