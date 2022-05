POL-MI: Ein Verletzter nach Zusammenstoß in Dielingen

Hille (ots) - Bei Geschwindigkeitsmessungen an der Minderheider Straße in Holzhausen II hat die Polizei am Montagvormittag bei 33 Verkehrsteilnehmern Tempoverstöße festgestellt. In der Folge müssen 20 Fahrer mit einem Verwarngeld und 13 mit einer Anzeige rechnen. Insgesamt wurde innerorts bei erlaubten 50 km/h die Geschwindigkeit von 286 Fahrzeugen überprüft. Besonders eilig hatte es an der Kontrollstelle ...

