Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rollerfahrer nach Sturz verletzt

Trier-Ehrang (ots)

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 13:20 Uhr Uhr ereignete sich in Trier-Ehrang, im Kreisverkehr in der Kyllstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Auf Grund von regennasser Fahrbahn verlor der 74-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Roller und kam zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen und ein Notarzt.

