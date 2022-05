Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrolle in Schweich

Schweich (ots)

Am Freitagmorgen, 20.05.2022 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich eine Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße in Schweich, vor dem dortigen Kindergarten, durch. Es konnten vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zwei Fahrzeugführer/-innen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Restlichen kamen mit einer Verwarnung vor Ort davon. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei den erlaubten 30 km/h lag bei 50 km/h. Außerdem wurden drei weitere Verwarnungen wegen fehlendem Sicherheitsgurt geahndet. Trotz der geahndeten Verstöße zieht die Polizei Schweich eine positive Bilanz, weist dennoch auf die Gefährlichkeit im Bereich von Kindergärten und Schulen hin, da dort jederzeit mit Gefahrensituationen zu rechnen ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell