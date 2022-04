Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes aus Garage

Hersdorf (ots)

Am Dienstag, 12.04.2022 in der Zeit von 17:20 Uhr bis 23:00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter in Hersdorf aus einer Garage ein hochwertiges E-Bike entwendet. Dabei handelt es sich um ein schwarzes mit Gepäckträger und neongelbem Schriftzug "FLYER".

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

