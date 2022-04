Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW brennt auf der A 45

Dortmund (ots)

Am Karsamstag gegen 17:40 Uhr kam es auf der Autobahn 45 im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund/Witten in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem PKW-Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug auf dem Standstreifen, der Motorraum stand bereits in Vollbrand. Der Fahrer hatte seinen Pkw rechtzeitig verlassen können. Das Feuer konnte dann schnell gelöscht und so die zwischenzeitlich vollgesperrte Autobahn im Osterreiseverkehr wieder einspurig freigegeben werden. Verletzt wurde Niemand.

