Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 14.04.2022 - Feuer in Aplerbeck Mülltonnenbrand auf Schulgelände

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Auf einem Schulgelände brannten in der Nacht zu Donnerstag mehrere Müllcontainer. Niemand wurde verletz. Gegen 0:00 Uhr in der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr zur Albrecht Dürer Haupt- und Realschule an der Schweizer Allee in DO-Aplerbeck gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache waren hier mehrere Abfallcontainer mit je einem Fassungsvermögen von 1.100 Litern in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) brannten noch drei der insgesamt acht Müllbehälter. Die anderen fünf waren bereits bis auf einige Metallteile heruntergebrannt. Sofort ging ein Brandschützer unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vor, um die noch brennenden Behälter abzulöschen. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern wurden die Überreste der Abfallbehälter mit Löschschaum abgedeckt. Nach einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. An dem Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell